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Napoli, solo 3 intoccabili: McTominay da blindare, Alisson e Hojlund acquisti certi

Napoli, solo 3 intoccabili: McTominay da blindare, Alisson e Hojlund acquisti certiTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:40Serie A
Yvonne Alessandro

Rasmus Hojlund, Scott McTominay e Alisson Santos: sono questi i nomi certi di un posto nel Napoli la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il club azzurro cercherà di tornare a competere per lo Scudetto, ma certamente a competere maggiormente per la Champions League. Per farlo si ripartirà da solide certezze.

In primis il centrocampista scozzese, colpaccio sensazionale dal Manchester United nel 2024 e pezzo da novanta per il centrocampo partenopeo per gol, assist e qualità. Nel momento di massima difficoltà questa stagione McTominay si è messo a completa disposizione di Antonio Conte, con varie disposizioni a tuttocampo per coprire dei vuoti, mentre con la sua Nazionale ha conquistato il pass per il Mondiale. Il suo contratto, valido fino al 2028 e con ingaggio da 3 milioni, potrebbe risvegliare qualche club dormiente, per questo il Napoli vuole blindarlo. Ma servirà un rinnovo da top player.

C'è Hojlund. Su TuttoMercatoWeb ne abbiamo parlato due giorni fa, il centravanti danese verrà riscattato certamente dal Manchester United per circa 44 milioni di euro. Un investimento sensibile per chiudere il discorso attacco.

Si conclude con Alisson. Il brasiliano, atterrato al Maradona nel mercato invernale, è stata una lieta sorpresa dalle parti del Napoli. Tra gol e performance infuocate, ha rubato i cuori dei tifosi, in assenza di David Neres per lungo infortunio. Personalità e dribbling, il riscatto dallo Sporting Lisbona richiede 16,5 milioni di euro, ma gli azzurri non esiteranno a sborsarli.

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