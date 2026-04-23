Cesena, Klinsmann ai box per lungo tempo. La Lega B: "Vicinanza al portiere bianconero"

"Il Presidente Paolo Bedin, con consiglieri, club e tutta la famiglia della B, esprime vicinanza a Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena FC, e gli augura una pronta e completa guarigione dopo l’intervento di ieri.

Ti aspettiamo presto in campo, più forte di prima!": questa, la nota diffusa sui social della Lega Serie B.

Come noto, l'estremo difensore della compagine romagnola è stato operato ieri in Germania per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale, occorsa durante la sciagurata gara del weekend per altro persa contro il Palermo; come aveva fatto sapere il Cesena, l'intervento è stato svolto - con successo - dall’equipe medica guidata dal Dott. Stefan Hemmer presso la clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital, e il giocatore potrà poi iniziare il percorso di recupero. Con uno stop che sarà però abbastanza lungo, di circa sei-sette mesi; il classe 1997 non si rivedrà quindi in campo prima di novembre, ma, lo ricordiamo, l'operazione chirurgica è stata preferita - dopo approfondite valutazioni da parte di diversi specialisti - alla terapia conservativa.

Cambieranno quindi le strategie di mercato del club, ma questo è un aspetto assolutamente secondario rispetto al resto. A Klinsmann, vanno anche da parte della redazione di TuttoMercatoWeb.com gli auguri di una pronta guarigione.