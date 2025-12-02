Coppa Italia, Juventus-Udinese: Spalletti fa turnover, prima da titolare per Zhegrova?

La Coppa Italia entra nel vivo con l’ingresso in scena di tutte le big, si parte dalla sfida di questa sera (ore 21) all’Allianz Stadium dove la Juventus riceve la visita dell’Udinese. Nei due turni precedenti la squadra di Runjaic si è qualificata avendo la meglio su Carrarese e Palermo. Sfida a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari non si andrà ai supplementari bensì direttamente ai calci di rigore.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Esordio sulla panchina bianconera in questa competizione per Spalletti, pronto a fare diversi cambi dopo il sofferto successo in rimonta sul Cagliari. Il tecnico toscano dovrà fare a meno per la prima volta dell’infortunato Vlahovic in attacco, non è escluso che partano insieme David e Openda. Possibile riposo per il sempre presente Kalulu, verso il ritorno da titolare Gatti. Chance dal primo minuto anche per Miretti e Zhegrova.

COME ARRIVA L’UDINESE - Friulani reduci dalla brillante vittoria esterna ottenuta a Parma: Tardini espugnato grazie alle reti del tandem d’attacco Zaniolo-Davis. Rispetto a sabato sono previste un po’ di rotazioni, anche se l'undici iniziale non verrà stravolto: staffetta in porta fra Okoye e Sava, potrebbe ritrovare una maglia il giovane Palma nel trio difensivo. Ekkelenkamp e Zarraga reclamano spazio in mezzo. Davanti scalpitano Buksa e Iker Bravo.