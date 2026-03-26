Oggi in TV, è la serata di Italia-Irlanda del Nord: dove vedere il playoff Mondiale

Tornano gli appuntamenti con il calcio in televisione in data odierna, giovedì 26 marzo 2026.

Fari puntati naturalmente sull'Italia di Gattuso, che ospita l'Irlanda del Nord nel penultimo atto necessario per approdare ai prossimi Mondiali. Poi però ci sono anche tutte le altre sfide dei playoff, e pure l'Italia Under 21 contro i pari età della Macedonia del Nord, con l'obiettivo di qualificarsi agli Europei di categoria.

Di seguito tutte le partite in programma oggi nei palinsesti, con a fianco l'orario del calcio di inizio e il canale di trasmissione dei singoli match.

16.00 Moldavia vs Lituania (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Turchia vs Romania (Playoff Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.15 Italia vs Macedonia del Nord Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2

20.45 Italia vs Irlanda del Nord (Playoff Mondiali) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Playoff Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Galles vs Bosnia (Playoff Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

23.00 Bolivia vs Suriname (Playoff Mondiali) - DAZN e FIFA+