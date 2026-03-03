Darmian: "Sto bene, cerco di sfruttare le occasioni. Al ritorno servirà la solita Inter"

Matteo Darmian, esterno destro e difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, parlando così dopo lo 0-0 contro il Como: "Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, conoscevamo le qualità del Como, hanno fatto una grande prestazione, ma siamo stati solidi, è importante non aver preso gol. Ci prepareremo al derby, poi penseremo al ritorno".

Come sta fisicamente?

"Sto bene, cerco di sfruttare le occasioni che il mister mi concede. Cerco di dare il mio apporto alla squadra per raggiungere gli obiettivi e dare il massimo ogni volta, penso che questo sia importante".

Che Inter servirà al ritorno?

"Servirà la solita Inter che abbiamo visto quest'anno, ci teniamo ad arrivare in fondo anche a questa competizione. Sappiamo quanto è bello e importante arrivare in finale per avere la possibilità di alzare un trofeo".