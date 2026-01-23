Corsa al 5° posto Champions, vittoria pesante della Roma ma siamo ancora indietro nel ranking

Una tre giorni di coppe che complica la vita all'Italia nella corsa al posto extra per la prossima edizione di Champions League.

Il bilancio è di due sole vittorie (Juventus e Roma) due pareggi (Napoli e Bologna) e due sconfitte (Inter e Atalanta). Pesa soprattutto il ko degli orobici perché avvenuto contro una squadra spagnola, il che permette agli iberici di avere vantaggio nel ranking mentre è pesante il successo della Roma contro una squadra tedesca. La Germania, nonostante tutto, balza al secondo posto scavalcando la Polonia. Questo lo scenario a 90' dalla fine della League Phase delle prime due competizioni continentali:

1. Inghilterra (9 su 9) 16.847

2. Germania (7 su 7) 14.035

- - -

2. Polonia (3 su 4) 13.625

4. Spagna (8 su 8) 13.312

5. Italia (7 su 7) 13.071

6. Portogallo (4 su 5) 13.050

7. Francia (7 su 7) 12.071

8. Cipro (3 su 4) 11.406

9. Grecia (4 su 5) 10.650

10. Danimarca (2 su 4) 10.500