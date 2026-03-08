Di Canio: "L'Inter aveva una paura fottuta. Rivede i fantasmi del passato"
Paolo Di Canio ha centrato quello che è il vero problema dell'Inter? Quando gli è stato chiesto da Fabio Caressa se il successo del Milan avesse riaperto il campionato, l'ex attaccante della Lazio ha risposto così negli studi di Sky Sport: "Se l'Inter è attanagliata così e ha questa paura di non farcela... Rivede i fantasmi del passato. Avevano una paura fottuta e hanno 10 punti di vantaggio. Barella, Dimarco... E poi tutti gli altri. Veramente hanno questa psicosi? Soprattutto nei confronti del Milan".
