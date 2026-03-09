Corsa Champions, è bagarre per il quarto posto: i calendari a confronto
Milan e Napoli si staccano, si accende la corsa al quarto posto, l’ultimo valido per l’accesso alla prossima Champions League. I risultati dell’ultimo turno hanno consacrato il vantaggio dei rossoneri, a +9 punti sul gruppone, ma anche il Napoli ha un vantaggio considerevole.
Al quarto posto, per ora, c’è invece il Como, che aggancia la Roma e le è avanti in classifica, grazie alla differenza reti, visto che gli scontri diretti non sono completi. La prossima giornata, in questo senso, sarà decisiva, dato che Fabregas e Gasperini si sfideranno. Terza incomoda la Juventus, che ha il grande vantaggio di avere meno scontri ad alta quota rispetto alle avversarie. Occhio all’Atalanta: Palladino è settimo ma, vincendo la Coppa Italia, si qualificherebbe comunque all’Europa League.
2. MILAN 60
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
3. NAPOLI 56
29ª giornata, Napoli - Lecce
30ª giornata, Cagliari - Napoli
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Parma - Napoli
33ª giornata, Napoli - Lazio
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
4. COMO 51
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Como - Pisa
31ª giornata, Udinese - Como
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
5. ROMA 51
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
6. JUVENTUS 50
29ª giornata, Udinese - Juventus
30ª giornata, Juventus - Sassuolo
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
7. ATALANTA 46
29ª giornata, Inter - Atalanta
30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
Ricordiamo che a differenza della corsa scudetto e salvezza, in caso di due o più squadre che chiudono il campionato a pari punti entrano in scena scontri diretti e classifica avulsa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.