Corsa Champions, è bagarre per il quarto posto: i calendari a confronto

Milan e Napoli si staccano, si accende la corsa al quarto posto, l’ultimo valido per l’accesso alla prossima Champions League. I risultati dell’ultimo turno hanno consacrato il vantaggio dei rossoneri, a +9 punti sul gruppone, ma anche il Napoli ha un vantaggio considerevole.

Al quarto posto, per ora, c’è invece il Como, che aggancia la Roma e le è avanti in classifica, grazie alla differenza reti, visto che gli scontri diretti non sono completi. La prossima giornata, in questo senso, sarà decisiva, dato che Fabregas e Gasperini si sfideranno. Terza incomoda la Juventus, che ha il grande vantaggio di avere meno scontri ad alta quota rispetto alle avversarie. Occhio all’Atalanta: Palladino è settimo ma, vincendo la Coppa Italia, si qualificherebbe comunque all’Europa League.

2. MILAN 60

29ª giornata, Lazio - Milan

30ª giornata, Milan - Torino

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Milan - Udinese

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

3. NAPOLI 56

29ª giornata, Napoli - Lecce

30ª giornata, Cagliari - Napoli

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Parma - Napoli

33ª giornata, Napoli - Lazio

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

4. COMO 51



29ª giornata, Como - Roma

30ª giornata, Como - Pisa

31ª giornata, Udinese - Como

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Sassuolo - Como

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

5. ROMA 51

29ª giornata, Como - Roma

30ª giornata, Roma - Lecce

31ª giornata, Inter - Roma

32ª giornata, Roma - Pisa

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Bologna - Roma

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

6. JUVENTUS 50



29ª giornata, Udinese - Juventus

30ª giornata, Juventus - Sassuolo

31ª giornata, Juventus - Genoa

32ª giornata, Atalanta - Juventus

33ª giornata, Juventus - Bologna

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Juventus - Hellas Verona

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

7. ATALANTA 46

29ª giornata, Inter - Atalanta

30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona

31ª giornata, Lecce - Atalanta

32ª giornata, Atalanta - Juventus

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Atalanta - Bologna

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

Ricordiamo che a differenza della corsa scudetto e salvezza, in caso di due o più squadre che chiudono il campionato a pari punti entrano in scena scontri diretti e classifica avulsa.