Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan

La lotta Scudetto potrebbe essere davvero stata riaperta, il Derby della Madonnina racconta della vittoria per 1-0 del Milan contro l'Inter. A decidere la stracittadina, l'uomo che probabilmente nessuno si aspettava, il laterale ecuadoriano Pervis Estupinan. Con il suo bolide mancino è il Diavolo a festeggiare, con la speranza di aver riaperto le danze per la vittoria della Serie A. Quando mancano 10 partite alla fine del campionato, sono adesso 7 i punti di vantaggio dei nerazzurri.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa non può che dirsi soddisfatto per quanto offerto dal suo Milan, che si conferma famelico e cinico quando è oppposto alle grandi squadre. Ha detto in conferenza stampa, il tecnico dei rossoneri: "Abbiamo fatto una buona partita, tenendo i ritmi molto alti nel primo tempo e poi difendendo in maniera ordinata nella ripresa. Non hanno avuto molte occasioni, se non con Dimarco e sulle palle inattive". Interrogato sulla corsa Scudetto, ha fatto il vago, tornando a indicare la qualificazione alla Champions come unico e vero obiettivo.

Questa invece l'analisi fatta in sala stampa dal suo omologo sulla panchina nerazzurra Cristian Chivu. Ha detto, l'allenatore dell'Inter, dopo il derby perso: "Siamo andati un po' sottotono, un po' sotto ritmo, un po' a speculare. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alzando i giri. Sembrava una partita a cazzotti nella quale il Milan non ha fatto quasi niente, ma non siamo stati bravi a trovare l'episodio a favore. Poi abbiamo cambiato qualcosina, con loro che difendevano in area di rigore, ma non siamo riusciti a mettere quel qualcosa in più per trovare il pareggio".