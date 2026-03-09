Serena: "La filosofia Como sia da guida anche per le big. Nazionale? Prendiamo spunto dal rugby"

"La filosofia del Como sia da guida anche per le grandi". Così Aldo Serena, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, in merito alla stagione fin qui disputata dalla squadra allenata da Fabregas."Il Como merita di andare in Champions? Il calcio italiano ha delle obiettive difficoltà economiche rispetto ad altri campionati. Le società devono trovare delle formule di compromesso tra una spesa non elevata e una capacità di scouting per andare a trovare giocatori giovani, con l'aggiunta di allenatori preparati che sappiano dare qualcosa in più sotto il profilo del gioco. Il Como non ha tracciato una strada: su quel percorso già Atalanta, Udinese, Sassuolo ed Empoli hanno capito che è la strada giusta da intraprendere in Italia. Credo che quella del Como sia una guida, un'idea da far percorrere anche alle grandi squadre".

La Juventus, il fattore Spalletti e il solito problema numero 9: "La stagione della Juve è cambiata da quando è arrivato Spalletti: ha rivoluzionato la tipologia di gioco della squadra e ridato vigore ad alcuni giocatori, su tutti capitan Locatelli. In attacco manca qualità, è oggettivo. Per caratteristiche, Vlahovic poteva essere il giocatore giusto per Spalletti, ma è mancato finora. Openda e David non si sono inseriti, ora sono anche in crisi mentale. Non si sono integrati".

La Nazionale ce la farà ad andare ai Mondiali? E come stanno i nostri attaccanti? "Non lo so se ce la faremo. Prendiamo spunto dal rugby, abbiamo fatto un'impresa enorme. L'Italia ha un valore. Gli attaccanti italiani non sono al livello di quelli del passato e non parlo del sottoscritto: mi riferisco a Rossi, Bettega, Totti, Inzaghi o Vieri. Mi spiace per Kean: dopo la grande annata della scorsa stagione, quest'anno ha avuto, oltre agli infortuni, un discorso per lui poco chiaro dal punto di vista tattico. Lui si è un po' perso e questo nella stagione al Mondiale non doveva essere fatto".