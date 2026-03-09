Giorni caldi per Vlahovic, McTominay vuole solo Napoli, Pellegrini si scusa: le top news delle 13

Dusan Vlahovic può rinnovare con la Juventus e quella appena iniziata sarà una settimana potenzialmente decisiva. A scriverlo è il quotidiano La Stampa, secondo il quale si sono riaperti spiragli importanti per il prolungamento del contratto dell'attaccante serbo. Il tecnico bianconero vorrebbe costruire proprio attorno a lui (e a Yildiz) il progetto della Juve futura, anche da qui la riapertura delle trattative con il suo entourage. L'agente dell'ex Fiorentina è a Torino già da qualche giorno e i contatti si stanno intensificando. Le dinamiche sono chiare: il confronto con il giocatore, poi quello con la società bianconera. Sul piatto per Vlahovic è già pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus e premio alla firma.

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, secondo il quale il club partenopeo avrebbe già comunicato all'agente del centrocampista scozzese la volontà di allungare il suo attuale contratto in scadenza nel 2028 fino al 2030, rivedendo ovviamente anche le cifre dell'ingaggio (oggi guadagna 3 milioni di euro netti a stagione). Sarà importante chiudere questo discorso in tempi brevi, visto che la scorsa estate diverse società hanno bussato alla porta dell'ex United e dall'Arabia Saudita, in particolare, erano arrivate proposte faraoniche. Proposte comunque mai prese in considerazione da McTominay, per il quale Napoli ha la priorità assoluta.

"Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all'ultimo istante. Forza Roma!". Lo ha postato Lorenzo Pellegrini sui propri social all'indomani della sconfitta de giallorossi a Marassi contro il Genoa. La squadra di Gasperini tornerà in campo oggi per la ripresa degli allenamenti e giovedì sarà impegnata al Dall'Ara per la prima delle due gare di Europa League contro il Bologna.