TMW Esonerato dal Soci perché usava ChatGPT? Moreno: "Negli USA hanno tradotto male un pezzo"

Mister Robert Moreno, nel corso dell'intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, ha voluto chiarire una volta per tutte anche lo strano caso mediatico che l'ha visto protagonista in Russia qualche mese fa. Questa la sua dettagliata risposta sulla fake news dell'esonero arrivato per colpa... di ChatGPT:

"Questa vicenda merita di essere raccontata con precisione, perché è un caso di studio su come funziona la disinformazione nell'era digitale. L'origine di tutto è un'intervista rilasciata dall'ex direttore sportivo dell'FK Sochi a Sport24.ru nel gennaio 2026. Quell'ex dirigente era stato esonerato dal club il 30 giugno 2025. Io me ne sono andato il 2 settembre 2025. Non è stato testimone della mia partenza. L'articolo originale russo non dice mai che sono stato esonerato per aver usato ChatGPT, quel nesso causale non esiste nella fonte. Quello che è successo dopo è l'effetto valanga più chiaro che abbia mai visto: un media negli Stati Uniti ha ripreso la storia e ha cambiato il titolo. Dal russo 'L'ex allenatore del Sochi usava regolarmente reti neurali' è diventato 'Fired for using ChatGPT'. Quella trasformazione è un'invenzione editoriale. Da lì si è propagata come una valanga.

La realtà è questa: mi hanno assunto, mi hanno rinnovato il contratto fino al 2027, ho promosso la squadra nella Premier League russa, e ci siamo separati per motivi di risultati. ChatGPT non appare in nessuna parte di questa storia. Me lo hanno chiesto direttamente su MatchTV, il principale canale sportivo russo, e ho risposto con totale chiarezza: 'Che ChatGPT determini la tattica o il piano di gioco è assurdo. Le decisioni sportive le prendono le persone, l'ho sempre fatto insieme al mio staff tecnico'. C'è una domanda che riassume tutto: se ChatGPT dirigeva la squadra e il risultato era catastrofico, come abbiamo ottenuto la promozione? E perché mi hanno rinnovato? I fatti sono documentati. Le voci, no".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW a Robert Moreno