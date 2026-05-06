Cose da Paz: Zanetti continua il suo pressing per il gioiello del Como, Mourinho possibile alleato

Già da mesi Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è in pressing sul suo amico Pablo Paz, ex compagno di nazionale argentina, con l'obiettivo di portare all’Inter il figlio Nico, talento del Como. Nico è destinato a trasferirsi alla corte di Florentino Perez a fine stagione grazie a una clausola da 10 milioni.

Pupi, scrive oggi La Repubblica, gli ha fatto fare il tour dei suoi ristoranti a Milano. Un anno fa i due si fotografarono, sazi e sorridenti, al Botinero, nel cuore di Brera. Negli scorsi mesi si segnalano nuovi avvistamenti della coppia al Gaucho, altro locale dell’ex capitano del Triplete interista.

Aiuto da Mourinho? A Madrid Paz rischia di vedere poco il campo

E se a essere decisivo sia un altro ex nerazzurro come Mourinho? Al momento è la pista più probabile come guida dei blancos per la prossima stagione. Chiunque sarà, il nuovo tecnico madridista a Valdebebas troverà una pattuglia nutrita di potenziali trequartisti: Bellingham, Güler, Brahim Diaz, Mastantuono, più le ali Rodrygo e Vinicius. Il rischio di fare panchina è molto concreta, anche se vorrebbe giocarsi le sue chances a Madrid. Al contempo ci sono da considerare i desideri del Real, che è il club con il fatturato più alto del mondo (1,61 miliardi nel 2025) e raramente svende i suoi talenti e, se decidesse di farlo partire, chiederebbe almeno 50 milioni garantendosi una recompra.