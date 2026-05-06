Stadio Como, confronto e tensione. La Provincia di Como: "Vogliamo Suwarso sindaco"

"Stadio Como, confronto e tensione. Vogliamo Suwarso sindaco" scrive La Provincia di Como in prima pagina quest'oggi. La serata del comitato di via Sinigaglia, tra critiche e tifoseria. Si è tenuto ieri sera nei locali della biblioteca cittadina un dibattito aperto al pubblico sullo stadio Sinigaglia che verrà, con la presenza dei tifosi.

È stato organizzato dal comitato “Tutela Zona Stadio di Como” e intitolato “Il Sinigaglia che vogliamo”. Questa la posizione del comitato: "Non siamo contrari al nuovo stadio Sinigaglia, siamo favorevoli alla sua ristrutturazione, ma vogliamo che sia uno stadio per la città e per i cittadini".