Satriano torna al gol, una gioia infinita: "Dopo un anno senza giocare è una liberazione"

Dopo un anno di stop forzato, Martin Satriano (24 anni) ha finalmente ritrovato il gol con il Lione, segnando il primo centro nella vittoria per 2-0 contro il Salisburgo in Europa League. "È una serata perfetta per me. Abbiamo vinto, e per un attaccante segnare è fondamentale. Dopo un anno senza giocare, è stato bellissimo ritrovare il gol, ma devo continuare a lavorare per ripetermi”, ha commentato l'attaccante uruguaiano in zona mista. Il gol è arrivato grazie a un preciso cross di Adam Karabec, finalizzato con un colpo di testa.

L’ex giocatore di Inter ed Empoli ha aggiunto: "Mi sento sempre meglio nel gioco. È con la continuità che si cresce. Sono felice dell’integrazione nella squadra, anche se devo ancora adattarmi completamente alle indicazioni dell’allenatore". Anche il difensore Clinton Mata ha lodato il percorso del giocatore: "Stiamo cercando di facilitargli l’inserimento, e si vede già un miglioramento. La continuità dei match lo aiuterà ulteriormente".

Satriano era stato operato l’8 ottobre 2024 per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, subita contro il Nizza quando vestiva la maglia del Lens. Finora in stagione ha giocato tre partite con il Lione, due delle quali in Europa League, confermandosi un elemento chiave in attacco nonostante le difficoltà iniziali.