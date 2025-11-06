Costa d'Avorio, i convocati del CT per novembre: 3 'italiani', grande certezza Ndicka
Come ultima preparazione prima della Coppa d’Africa 2025 in Marocco, gli Elefanti della Costa d’Avorio disputeranno, durante la pausa di questo mese di novembre, due partite amichevoli. La prima fissata contro l’Arabia Saudita, venerdì 14 novembre, poi verrà il turno con l’Oman martedì 18 novembre. Il CT Emerse Faé, nel corso della conferenza stampa, ha svelato la lista dei giocatori convocati per il ritiro di preparazione che conseguirà il termine della prossima giornata di Serie A.
Per l’occasione, il commissario tecnico ivoriano ha convocato 25 giocatori, tra cui 3 'italiani': i centrali di Atalanta e Roma, Odilon Kossounou ed Evan Ndicka, oltre all'attaccante classe '97 dell'Udinese Vakoun Bayo.
Di seguito l'elenco completo dei giocatori scelti per gli impegni di novembre:
Portieri: Yahia Fofana (Rizespor) Mohamed Koné (Charleroi) Alban Lafont (Panathinaïkos).
Difensori: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Guéla Doué (Strasburgo), Clément Akpa (Auxerre), Armel Zohouri (Iberia 1999).
Centrocampisti: Seko Fofana (Stade Rennais) Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Mario Dorgeles (SC Braga), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor).
Attaccanti: Amad Diallo (Manchester United), Evann Guessand (Aston Villa), Sébastien Haller (Utrecht), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Yan Diomandé (Lipsia), Richard Koné (Queens Park Rangers), Vakoun Bayo (Udinese).
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.