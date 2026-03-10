Costacurta: "L'Atalanta ormai fa parte di una élite". E applaude Palladino: "È stato coraggioso"

Manca sempre meno alle ore 21:00 quando ci sarà il fischio di inizio della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l'Atalanta e il Bayern Monaco, in programma alla New Balance Arena di Bergamo. Una partita che, nel pre partita, l'ex difensore del Milan e oggi opinionista Sky Sport Alessandro Costacurta ha analizzato così: "Definire la Dea una sorpresa europea? Direi di no, proprio anche per l'ultima vittoria ottenuta in Champions. Dopo aver battuto il Borussia Dortmund è entrata in una certa elite del calcio europeo. Ha fatto la storia"

Che atteggiamento ti aspetti da parte dei nerazzurri?

"Mi aspetto un atteggiamento coraggioso. Essere prudenti non credo sia importante anche se ormai si deve ragionare sui 180 minuti. Vantaggio giocare in casa? Non lo è più. Per me l'Atalanta stasera può sorprendere anche se non ci dimentichiamo che si troverà davanti una delle squadre più forti del mondo e tra le più accreditate alla vittoria finale".

Delle novità di formazione e della difesa a 4 cosa pensi?

"Cambiano i riferimenti. Zappacosta e Bernasconi dovranno rimanere sul posto perché dalla loro parte ci sono due giocatori fortissimi. E' qualcosa di inusuale ma devo dire che Palladino ha avuto tanto coraggio".