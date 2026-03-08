Costacurta: "Inter entrata trotterellando, come col Bodo. Ricci? Fino a oggi davano rigore"

Successo del Milan nel derby, battuta 1-0 l'Inter grazie al gol segnato nel finale di primo tempo dal laterale sinistro di nazionalità ecuadoriana Pervis Estupinan.

L'ex difensore Alessandro Costacurta, da calciatore bandiera dei rossoneri, ha così commentato la stracittadina dagli studi di Sky Sport: "Più che i meriti del Milan,. che ci sono stati, a me sembra che a volte l'Inter entri nelle partite senza il giusto impeto. Penso a cosa è successo in Champions, all'Atalanta e alla Juve che volevano davvero ribaltare i loro avversari. Mentre l'Inter trotterella, come ha fatto anche contro il Bodo. E poi ci sono i centrocampisti dell'Inter che continuano a dare poco e questo è il risultato".

Sull'episodio della mano di Ricci su sponda di Dumfries nel finale, non ravvisata dall'arbitro Doveri che non è stato neppure richiamato alla revisione dal VAR, si esprime così Costacurta: "Fino ad adesso questi rigori li hanno sempre dati. Mi piace il fatto che da due giornate sia cambiato qualcosa e quindi rigori così, che per me non lo sono mai ma fino a due settimane fa lo era, non vengano più considerati tali".