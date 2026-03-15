Costacurta: "Se fossi nel Milan, comincerei a pensare alle squadre che sono dietro"
La sconfitta del Milan contro la Lazio rischia di avere conseguenze pesanti nella corsa scudetto. Il ko dell’Olimpico lascia i rossoneri a otto punti dalla vetta quando mancano nove giornate alla fine, una distanza che rende la rimonta molto complicata. Anche per questo, nel corso di Sky Calcio Club - L’Originale, Alessandro Costacurta ha invitato la squadra di Allegri a guardare soprattutto alle rivali alle spalle in classifica, più che continuare a inseguire il primo posto.
"8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro", le parole dell'ex difensore del Milan.
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