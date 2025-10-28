Cremonese all'esame Genoa, Nicola: "Ci piacerebbe regalarci l'emozione di una vittoria"

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha convocato 23 giocatori per la sfida contro il Genoa valida per la 9^ giornata di Serie A e in programma domani (mercoledì) alle 20.45 al Ferraris.

Ecco l'elenco dei convocati grigiorossi:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava

Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino

Centrocampisti: Barbieri, Zerbin, Sarmiento, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Lickunas

Attaccanti: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria

Contestualmente, alla vigilia della partita con i rossoblù, il tecnico Davide Nicola ha parlato così ai canali ufficiali del club grigiorosso: “Ci aspetterà sicuramente un ambiente caldissimo, Genova è una piazza che conosco bene e sappiamo che i tifosi possono dare un valore in più. Si tratta di un avversario solido e di qualità, siamo ancora all’inizio del campionato e senza dubbio sia noi che loro vorremo dare il massimo. Servirà una grande partita a livello nervoso e tattico, ma queste sono sfide che a noi piacciono, perché ci si sente protagonisti: daremo tutto noi stessi per tirare fuori il massimo”.

Ancora Davide Nicola: “Domani avremo un’ulteriore rifinitura e al termine del briefing con lo staff medico vedremo come staranno i convocati. Dopo le ultime prestazioni positive, ci piacerebbe regalarci l’emozione di una vittoria. Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo per i nostri tifosi”.