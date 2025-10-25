Cremonese, Nicola elogia Vardy: "Sa sempre cosa fare, facile giocare con uno come lui"

Il mister della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Atalanta terminato 1-1 e valido per l’8^ giornata di Serie A.

Non era facile oggi, cambiando tanti uomini: quanto la soddisfa questa partita?

"Davanti c'era una squadra davvero molto forte. Stasera mi è piaciuta la voglia di giocarsela, quando molli un attimo l'Atalanta porta tanti giocatori in area ma noi ci siamo difesi con ordine senza mai rinunciare a ripartire. Primo tempo equilibrato, nel secondo abbiamo fatto più fatica. Chi ha partecipato dall'inizio, come Vandeputte play e Zerbin mezzala, ha fatto bene. Anche Floriani, Barbieri e Faye hanno dimostrato che posso contare su di loro: l'obiettivo è allungare la rosa".

La presenza di Vardy centra con quanto di buono state facendo?

"Jamie è stato accolto con grande entusiasmo dai ragazzi, dimostra di essere pronto per il campionato che deve fare la Cremonese. Ti rendi anche conto del perché certi giocatori hanno raggiunto certi livelli, come Vazquez. La mia idea è di farne coesistere molti di più insieme, ma dobbiamo anche mantenere i giusti equilibri".

Cosa chiede a Vardy in fase di non possesso?

"E' molto più semplice giocare con grandi campioni: non hai bisogno di chiedere, sanno loro cosa fare a seconda del momento anche in fase di non possesso. Lui sa gestire lo spazio come i giocatori di grandissimo livello e sa essere efficace in fase di possesso e non possesso. Non c'è da fare nessuna fatica nel chiedere".