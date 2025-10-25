Napoli, l'infortunio di De Bruyne preoccupa: problema al flessore, necessarie le stampelle

Kevin De Bruyne ha rimediato un infortunio che sembra piuttosto serio: nella sfida di oggi contro l’Inter, subito dopo aver trasformato il rigore, il belga ha avvertito un dolore al flessore della coscia destra. Non solo è stato costretto a lasciare il campo, ma ha anche richiesto l’intervento dello staff medico, per poi essere visto in panchina con le stampelle.

Nel post-partita, la giornalista di DAZN Federica Zille ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni: "Una prima diagnosi cauta è di un risentimento muscolare alla coscia destra, per quanto lo abbiamo visto sofferente, per come sia uscito, avendolo visto in stampelle... Vediamo, perché abbiamo visto in forte sofferenza Kevin De Bruyne. Sul dischetto inizialmente si era presentato Neres, quando Conte lo ha visto si è messo a urlare ai suoi giocatori: 'Dite che deve batterlo Kevin, non lui!'. Conte ha incaricato De Bruyne in modo assoluto di battere questo calcio di rigore. Da qui è nato l'infortunio che sembra preoccupante".