Parma, Estevez man of the match contro il Como: "Grande partita, abbiamo dato tutto"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Parma Nahuel Estevez ha parlato a caldo del pareggio contro il Como. Prestazione ottima dell’argentino, che ha conquistato il premio "Panini Man of the Match", con tanta gamba e esperienza in mezzo al campo. Queste le sue parole:

Sulla sua prestazione e quella del Parma: "Abbiamo portato a casa un punto, come contro il Genoa, contro una squadra che si è impegnata molto in campo. Abbiamo dato tutto, oggi c’era più qualità davanti, ma abbiamo fatto una grande partita".

Sullo spirito di gruppo e la salvezza da raggiungere tutti insieme: "Certo, con tutti i ragazzi nuovi che sono arrivati alla prima esperienza in Serie A e ci vuole tempo. L’impressione, ed è importante è che il gruppo ci sia, anche se molti sono per la prima volta in un Paese nuovo, e dobbiamo continuare a lavorare".

Sulla sua stagione e il suo ruolo di leader in mediana: "Lo dico sempre, l’importante è il gruppo, i ragazzi meritano di giocare. Entriamo in undici ma l’importante sono tutti, non è importante chi parte dentro e fuori ma veramente importante è l’interesse della squadra".