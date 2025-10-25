Catanzaro, Aquilani: “Siamo soddisfatti. Gara interpretata bene”
Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Filippo Inzaghi. Al Nicola Ceravolo ad avere la meglio sono stati gli uomini di Aquilani, che hanno invece raccolto il primo successo da inizio campionato. Per commentare la sfida è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Aquilani. Di seguito le sue parole:
“Siamo davvero soddisfatti. Gara interpretata nel modo giusto, stiamo crescendo negli aspetti su cui dovevamo lavorare, ma soprattutto ho visto anima e cuore, elementi fondamentali nel calcio.I ragazzi hanno messo in campo quel qualcosa in più che forse era mancato nelle ultime uscite, e quando succede, le vittorie arrivano. Il Palermo poteva crearci qualche problema con la sua profondità, ma dietro siamo stati molto concentrati”.
