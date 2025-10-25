Brescianini risponde subito a Vardy: 1-1 fra Cremonese e Atalanta all'85'
Pochi minuti dopo il gol di Jamie Vardy, l'Atalanta rimette le cose a posto. Gran sinistro di controbalzo all'angolino da parte di Marco Brescianini, che stavolta riesce a superare un super Silvestri. 1-1 fra Cremonese e Atalanta a 5 minuti dal 90' allo Zini.
