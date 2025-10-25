Catanzaro, Cissè: “Serviva aiutare la squadra. Contento del gol”

Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Filippo Inzaghi. Al Nicola Ceravolo ad avere la meglio sono stati gli uomini di Aquilani, che hanno invece raccolto il primo successo da inizio campionato. Per commentare la sfida è intervenuto il protagonista Cissè. Di seguito le sue parole:

“Segnare è sempre una bella sensazione, ma oggi la cosa più importante era dare una mano alla squadra. Sono davvero contento per il gruppo, per l’allenatore e per i tifosi che non smettono mai di sostenerci. Qui mi sto trovando benissimo, sin dal primo. Sto maturando, sto diventando uomo. Mi considero un trequartista, ma con il modo in cui giochiamo adesso mi sento davvero a mio agio. Il mister non mi ha mai imposto un ruolo fisso, mi concede libertà e tanta fiducia”.