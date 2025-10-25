Tiritiello salva l'Entella allo scadere: "Pari giusto, peccato per le occasioni del primo tempo"

Quando tutto sembrava ormai perduto, la Virtus Entella ha trovato nell’ultima azione della partita la forza di rialzarsi. È stato Andrea Tiritiello, con un colpo di testa in pieno recupero, a firmare il gol che ha evitato ai liguri una sconfitta indigesta contro il Pescara, coronando una spinta finale che aveva dato la sensazione di poter sfociare in qualcosa di concreto.

Il difensore ha riconosciuto il valore della rimonta, giudicando il verdetto finale corretto rispetto a quanto visto in campo:

“Stavamo spingendo con convinzione, il gol era nell’aria. Il Pescara aveva fatto interventi difensivi importanti, ma perdere oggi ci avrebbe fatto dispiacere. Il pareggio è un risultato giusto”.

Nonostante la soddisfazione per il punto strappato allo scadere, Tiritiello non ha nascosto il rammarico per alcune situazioni non sfruttate nel primo tempo:

“Abbiamo avuto occasioni dentro l’area che potevamo gestire meglio. In certe situazioni serve più lucidità: nel primo tempo potevamo mettere la partita su un binario diverso”.

Il suo gol allo scadere, però, ha restituito alla squadra la sensazione di essere viva, competitiva e capace di reagire: un segnale importante in una fase di campionato in cui ogni episodio pesa. Credere fino in fondo, oggi, ha fatto la differenza.