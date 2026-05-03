Cremonese, Giampaolo elogia il collega Sarri: "Per me è uno dei top in circolazione"

Nel giorno di vigilia della sfida tra la Cremonese e Lazio è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei padroni di casa Marco Giampaolo. Queste le sue considerazioni sul match di domani: "I grandi club come la Lazio si comportano in maniera seria, quindi mi aspetto una partita seria. Il fatto che questo sia in discussione fa parte della cultura italiana, sbagliata da questo punto di vista. Mi aspetto una partita difficile, sicuramente la più importante della stagione della Cremonese sin qui. Le qualità della Lazio le conosco, l’allenatore lo conosco molto bene ed è uno dei top in circolazione. Sono una squadra ordinata, lavorano insieme da anni, ma ripeto che per la Cremonese è la partita più importante della stagione. Dobbiamo fare la partita dell’anno, senza guardare in faccia l’avversario”.

Ci saranno cambi rispetto a quanto visto a Napoli?

“A livello tattico ogni partita richiede la propria strategia, quella di domani sarà una sfida diversa rispetto alla scorsa. Per quanto riguarda i singoli è un altro discorso, vedremo”.

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