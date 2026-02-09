Cremonese, Nicola presenta i nuovi: "Luperto e Thörsby? Sanno la fatica che dovremo fare"

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara tra Atalanta e Cremonese, valevale per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il tecnico grigiorosso ha illustrato le scelte relative ai nuovi acquisti del mercato di gennaio, tre dei quali sono stati schierati titolari fin dal primo minuto.

Il percorso si costruisce passo dopo passo. Tre dei quattro nuovi arrivati sono proprio in campo, sono titolari, partono dal primo minuto. Garanzie, certezze, cosa hanno dato questi ragazzi in questi giorni? Soprattutto Luperto, che lei conosce molto bene, ma è arrivato da qualche giorno.

"Sì, ma anche Thörsby che non avevo mai avuto. Sono giocatori che hanno giocato nelle rispettive squadre di appartenenza. Noi oggettivamente avevamo dei problemi numerici, quindi avere le giuste alternative. Sono arrivati quattro giocatori, siamo contenti di questo. Abbiamo fatto quello che potevamo fare nel modo migliore secondo me. Sono arrivati anche uomini che sanno qual è l'obiettivo che dobbiamo perseguire, sanno la fatica che dovremo fare per raggiungerlo, ma sanno anche che tutto attraverso il lavoro e la fiducia si può raggiungere".