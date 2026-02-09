Nicola e la bastonata presa dall'Atalanta. E Palladino è spietato con lui in casa

Quando gioca in casa contro le squadre allenate da Davide Nicola, Raffaele Palladino riesce ad essere semplicemente spietato. Ha vinto due partite su due contro il suo collega e non ha subito neanche una rete. L’unica sconfitta che troviamo arriva da una partita persa dal Monza ad Empoli (3-0) nella stagione 2023/24 alla 21esima giornata del campionato di Serie A.

Due sole le partite giocate da Palladino contro la Cremonese, però possiamo almeno che in queste due gare non è arrivata la sconfitta, bensì una vittoria e un pari. Entrambe le partite fanno riferimento alla stagione 2022/23, quando il tecnico campano allenava il Monza (un altro derby lombardo dunque).

Non buono, anzi pessimo, il ruolino di marcia di Nicola contro l’Atalanta. In 13 gare di campionato troviamo una sola vittoria per lui. Risale a 12 anni e mezzo fa ed è stata ottenuta alla guida del Livorno (11esima giornata del campionato di A 2013/14). Sono ben 12 le gare senza vittoria per lui contro i nerazzurri. E tra i ko troviamo anche una sonora bastonata è quella del 15 gennaio 2023, un 8-2 che non lascia spazio a repliche.

TUTTI I PRECEDENTI PALLADINO VS NICOLA

3 vittorie Palladino

0 pareggi

1 vittoria Nicola

6 gol fatti squadre Palladino

4 gol fatti squadre Nicola

TUTTI I PRECEDENTI PALLADINO VS CREMONESE

1 vittoria Palladino

1 pareggio

0 vittorie Cremonese

4 gol fatti squadre Palladino

3 gol fatti Cremonese

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS ATALANTA

1 vittoria Nicola

5 pareggi

7 vittorie Atalanta

13 gol fatti squadre Nicola

30 gol fatti Atalanta