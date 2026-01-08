Cremonese, Nicola: "Sono dispiaciuto, non amareggiato. Dove vedete Vazquez?"

Dopo il 2-2 subito in rimonta da parte del Cagliari, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa, facendo un'analisi della partita della Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da CuoreGrigiorosso.it: "Stasera non sono amareggiato, sono più dispiaciuto. Ero amareggiato dopo Firenze, quando non hai fatto la partita; stasera abbiamo rifatto la partita da Cremonese. Abbiamo tenuto bene il campo, per il nostro dna non siamo molto 'onesti e puliti' nel modo di giocare, noi paghiamo il fatto di voler risolvere in modo troppo 'pulito' le situazioni che si presentano. Qualche contrasto in più, rabbioso, potrebbe starci. Nel secondo tempo il gol del Cagliari è stato quasi immediato, sembravamo comunque in controllo. Magari altre volte i subentrati sono entrati dando più supporto, stasera siamo stati meno brillanti da questo punto di vista. Avessimo girato a 24 punti sarebbe stato qualcosa di incredibile, non dev’essere normale che la Cremonese giri con questi punti qui. Siamo molto sopra alle squadre che lottano per tenere la categoria, non dimentichiamocelo. Certo, con i tre punti, stasera, sarebbe stato apoteosi. Sono umile, va bene così, so qual è il nostro percorso e la fatica che facciamo per portare a casa punti".

Come mai non ha utilizzato Vazquez?

"Ma voi dove lo vedete Vazquez? Per rispondere a una domanda così, dovete sapere qual è il mio modo di giocare. Lavorando per preparare più partite in pochi giorni, devo fare delle scelte. E dobbiamo tenere gli equilibri difensivi e offensivi. Vazquez è fondamentale per me, continuo a ripeterlo. Poi magari non sarà felicissimo, vorrebbe giocare di più come altri; magari la prossima partita giocherà in mezzo al campo per fare girare il pallone. Johnsen oggi bene, ma può fare due tempi bene! Non uno solo. Imparerà a farlo. In ogni caso per me ha dato una grossa mano alla squadra".

Quanto ha pesato subire gol a inizio ripresa?

"Non possiamo essere schiavi di queste situazioni, il gol può arrivare in varie circostanze. Una squadra di calcio dev’essere pronta sempre e comunque. Questi per me sono alibi, sapevamo che il Cagliari è abituato alla A, ha delle qualità importanti. Noi dobbiamo essere più abili in certe situazioni. Fare 'pulizia' non vuol dire fare falli, ma aiutarsi di più. A volte lasciamo troppa facilità agli avversari: accettiamo gli uno contro uno, ma a volte non li portiamo fino in fondo, accettando i contrasti".

Come ha ritrovato il Cagliari?

"Mi sono trovato molto bene a Cagliari, sono andato via col piacere di aver fatto parte di quella storia. Ho salutato tutti molto serenamente".

Come è entrato Vandeputte?

"Non vorrei entrare nei meriti e demeriti, certamente alcune volte chi entra riesce a dare contributi importanti; altre volte non ce la si fa. Vandeputte avrebbe potuto diventare paradossalmente l’eroe della serata, peccato".

Avete 22 punti, molti dei quali fatti contro dirette concorrenti. Avete perso solo a Pisa e Firenze.

"La Fiorentina ha qualità per lottare per altri obiettivi, come ho detto. Le altre squadre, invece, lotteranno con noi fino alla fine. Noi dobbiamo restare noi stessi, la nostra crescita ora è nel dettaglio, per esser ancora più determinanti. Faremo poi valutazioni per chi ha altre idee in merito al nostro progetto, e capiremo dove intervenire per migliorarci".