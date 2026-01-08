Cremonese, Nicola: "Buon girone d'andata, ci stavano i tre punti, ma serve praticità"

Il pareggio per 2-2 conquistato dalla Cremonese contro il Cagliari chiude un girone di andata sopra le aspettative per la squadra di Davide Nicola, che nonostante la rimonta subita nella ripresa si dice soddisfatto del percorso compiuto dai suoi ragazzi. I grigiorossi costruiscono il doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Johnsen al 4' e Vardy al 29', ma nella seconda frazione devono fare i conti con la reazione dei sardi che pareggiano con Adopo al 51' e Trepy all'88'.

La Cremonese chiude il girone di andata al tredicesimo posto con 22 punti, un bottino che certifica il buon lavoro svolto da Nicola e dai suoi ragazzi nella prima metà di stagione. Al termine della gara, il tecnico piemontese si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione e tracciare un bilancio del percorso compiuto.

Mister, come valuta questa partita e il girone di andata?

"Mi fa piacere che parliate della Cremonese come se fosse una squadra che debba stare a certi livelli di classifica. Allora, se io devo essere sincero, in questo girone di andata che si è concluso oggi, forse il numero giusto di punti era quello di ottenere magari i due in più stasera e sarebbe stato qualcosa di straordinario. Per cui io sono assolutamente soddisfatto del girone che hanno fatto i ragazzi di andata. Davanti avevamo una squadra tosta, organizzata, che conosco bene, che è abituata a queste partite. Noi secondo me abbiamo rifatto la partita che sa fare la Cremonese in termini di gioco, di spirito di sacrificio".[4][5]

Vardy parla di due punti persi. Nel secondo tempo c'è stata troppa morbidezza sui contrasti. Come mai?

"Ciò che effettivamente, ma purtroppo non sappiamo se questo possa essere una cosa migliorabile, fa parte del nostro DNA. Questa è una squadra che ama giocare, non è una squadra che basa la fase difensiva esclusivamente sul contrasto e sulla forza fisica. Noi la basiamo sull'organizzazione e alle volte siamo un po' ingenuotti perché cerchiamo di giocare in maniera sempre pulita, quando dovremmo essere alle volte un pochino più pratici. Quindi su questo stiamo cercando di migliorare, perché fa parte del DNA nostro come squadra. Io peraltro sono soddisfatto della prestazione e secondo me si meritava anche, proprio per l'occasione clamorosa, di prendere l'intera posta in palio. Però bravi ragazzi, andiamo avanti, magari ci riusciremo un'altra volta".

Avete fatto un grande girone di andata. Solitamente difendete benissimo da blocco basso, oggi però ci sono state interpretazioni individuali sbagliate. Questa cosa ti preoccupa?

"La considerazione è di una persona che ha giocato indubbiamente a calcio, quindi è automatico immaginarmi quello che hai detto e dirmi anche in parte di essere d'accordo. Il punto non è il blocco basso o il blocco alto, è un discorso legato secondo me al fatto che alle volte noi, nel corso di queste 19 partite, nel modo di difenderci non siamo sempre riusciti a farlo con il tempismo giusto. Alle volte lavoriamo sull'uomo e alle volte lavoriamo nello spazio. Quando lavoriamo però nello spazio con troppe coperture, noi un po' ci deresponsabilizziamo della marcatura e quindi non riusciamo a essere efficacissimi. Stasera c'erano anche, soprattutto nel secondo tempo, quattro-cinque attaccanti non gli ultimi arrivati in grado di impensierirci. Però secondo me stasera è stato lo sviluppo e gli interventi a livello di tattica individuale e difensiva un po' troppo puliti. Il contrasto tu devi cercare di portarlo, non puoi solo metterti nella condizione di rispettare il principio della marcatura, quindi essere tra avversario, palla e porta. Devi poter cercare di portare magari il contrasto, far ritardare l'azione avversaria, lavorare meglio. Troppo pulito, e per lavorare meglio non si lavora solo in modo pulito".