Ufficiale Adesso c'è anche l'annuncio: Omri Gandelman è un nuovo giocatore del Lecce

Adesso c'è anche l'ufficialità: Omri Gandelman è un nuovo calciatore del Lecce. Il mediano classe 2000 era atterrato questa mattina all’aeroporto di Brindisi e si è diretto a Lecce, dove in giornata ha svolto le visite mediche per unirsi alla sua nuova squadra.

In questi minuti è arrivato anche il comunicato dei giallorossi che ne annuncia l'approdo: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Omri Gandelman dal KAA Gent. Il centrocampista classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva".