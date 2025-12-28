Cremonese, Sanabria: "Concentrati per 90 minuti, solo così possiamo fare risultato"

L'attaccante della Cremonese Antonio Sanabria ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 17^ giornata di Serie A.

Cosa ti ha chiesto Nicola?

"Quello che chiede a tutti, di essere concentrati per 90 minuti. Sappiamo della difficoltà della partita, dovremo essere concentrati al 100% per portare a casa il risultato".

Sei arrivato allo stadio guardando una partita dell'Under 12 dell'Espanyol: come mai?

"Perché c'è mio fratello che sta giocando un torneo alle Canarie. Sono molto contento per lui".