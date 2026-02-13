TMW Radio Garbo: "Milan condannato a vincere le prossime due sfide. La Fiorentina si salverà"

Il giornalista Daniele Garbo ha affrontato diversi temi nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

Il Milan stasera non può permettersi passi falsi?

"Il Milan è condannato a vincere le prossime due partite. Quella di stasera è quella più facile, mentre il Como può creare problemi a chiunque. Detto ciò Allegri nella gestione della rosa e dello spogliatoio rimane il più bravo di tutti. Inoltre fa bene a tenere basse le aspettative, perché la squadra non è all'altezza di lottare per lo scudetto".

La Fiorentina ce la farà a salvarsi?

"Negli ultimi tempi la Fiorentina ha attraversato la morte di Barone, quella di Commisso e le dimissioni di Pradè. In ogni caso quando era stato esonerato Pioli ero convinto che non fosse l'unico responsabile e ora c'è la conferma di come le colpe fossero condivise equamente con i calciatori. Ora la corsa va fatta sul Lecce e sulla Cremonese, che è in calo. Detto ciò penso comunque che la Viola si salverà, così come lo stesso Genoa, che ad ora è stato solo molto sfortunato".

De Zerbi potrebbe andare ad allenare una big?

"A me piace il modo in cui concepisce il calcio, ma qualche riserva ce l'ho. Perché spesso entra in conflitto con i giocatori? A Marsiglia due elementi se ne sono andati via prima dell'inizio della stagione, mentre prima di separarsi dal club qualcos'altro dev'essere accaduto. Probabilmente ha ancora qualche problema nella gestione dello spogliatoio".

Lazio-Atalanta che partita potrebbe essere?

"La Lazio aveva già dato segnali importanti contro la Juventus, rischiando addirittura di vincere. La squadra vista a Torino è apparsa decisamente in salute, quindi con l'Atalanta può uscire fuori una gara interessante. Penso che Sarri stia facendo un ottimo lavoro con tutta la situazione societaria che c'è. Inoltre ha pochi cambi e sul mercato non ha ottenuto proprio quello che chiedeva".