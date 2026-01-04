Cremonese, Vandeputte: "Gol nel finale fa male, ma rispetto al solito è mancata la prestazione"

Jari Vandeputte, centrocampista della Cremonese, ha parlato al termine della partita persa 1-0 dalla sua squadra sul campo della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dai portali ufficiali del club grigiorosso: "Usciamo dal campo scontenti ma bisogna ammettere che è mancata la prestazione rispetto al solito. Detto che subire un gol nel finale fa male".

In alcune circostanze alla Cremonese sembrava scottare la palla tra i piedi. Risponde a questa osservazione Vandeputte: "Sapevamo di sfidare una squadra forte, il cui valore va al di là della classifica. Ci aspettava una partita difficile e abbiamo faticato a trovare una soluzione alla loro aggressività e voglia di fare punti".

In conclusione, Vandeputte guarda avanti ai prossimi impegni della Cremonese. Il prossimo è giovedì contro il Cagliari, sfida da freschissimo ex per il tecnico grigiorosso Nicola: "In questo momento non guardiamo la classifica, ma ci permette di avere equilibrio e lucidità nel nostro percorso. Guardiamo subito avanti, oggi è stata una partita non all’altezza ma abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci. Possiamo e dobbiamo reagire subito alla prestazione di oggi contro un avversario difficile che, come noi, ha bisogno di punti. Da domani cercheremo di preparare al meglio la partita con il Cagliari".