Conference League, Kovacevic capocannoniere: il Celje sogna con il suo bomber croato
Franko Kovacevic guida la classifica marcatori della UEFA Conference League 2025/26. L’attaccante croato del Celje continua a confermarsi protagonista assoluto della competizione europea, nonostante non abbia segnato nella terza e quarta giornata.
Kovacevic aveva aperto la stagione con una tripletta all’esordio, impressionando per qualità e freddezza sotto porta. Nella più recente sfida contro lo Shamrock Rovers a Dublino, il giocatore ha realizzato due gol, il suo 21° e 22° stagionale, consentendo al Celje di conquistare una preziosa vittoria per 2-0.
Grazie a questi centri, Kovačević mantiene saldamente la vetta della classifica marcatori con cinque gol, davanti a Marius Mouandilmadji (Samsunspor) e Nardin Mulahusejnović (Noah), entrambi a quota quattro reti. Completa la top four Lamine Diaby-Fadiga (Raków) con tre gol. La stagione di Kovačević continua a impressionare non solo per la continuità realizzativa, ma anche per la capacità di incidere nei momenti chiave, confermandosi un elemento fondamentale per le ambizioni europee del Celje.
