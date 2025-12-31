Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cristante: "A Roma ho ritrovato lo stesso Gasperini di sempre. A Bergamo sarà emozionato"

Cristante: "A Roma ho ritrovato lo stesso Gasperini di sempre. A Bergamo sarà emozionato"
Ivan Cardia
Oggi alle 15:30Serie A
Ivan Cardia

Atalanta-Roma sarà una sfida amarcord, fra gli altri, per Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante. Intervistato da Sky Sport, il centrocampista giallorosso ha ricordato come nacque l’intuizione, ai tempi di Bergamo, di spostarlo qualche metro più avanti, in un ruolo da incursore:  “Da Gasperini. Ha avuto questa intuizione: il mister, quando vede qualcosa, ha tutta l’esperienza e le conoscenze che servono per far rendere tutti. Ha avuto questa intuizione ed è andata bene”.

Hai trovato un Gasperini diverso?
“No, è sempre lo stesso. Sempre carico, sempre con tanta conoscenza del gioco: sa sempre cosa chiedere e come chiederlo. L’ho ritrovato con la stessa carica e la stessa voglia, ha portato la sua voglia anche qui a Roma”.

Lo immagini emozionato? 
“Sicuramente qualche emozione ci sarà, per forza di cose. Sono passati nove anni, ha fatto grandissime stagioni, ha portato un trofeo a Bergamo, ha fatto grandi stagioni e un po’ di emozione ci sarà”.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
