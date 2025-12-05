Napoli, Orsi avvisa: "Infortuni? Situazione degenerata, Conte deve confrontarsi coi suoi"

Si avvicina la sfida fra Napoli e Juventus, prevista domenica sera allo stadio Maradona. Una prova di maturità per entrambe le squadre, per rilanciare le rispettive ambizioni d'alta quota.

L'ex portiere Fernando Orsi, intervenuto a 11 Televomero ha detto la sua sul big match a partire dal tema infortuni che tocca soprattutto la squadra di Conte: "Infortuni? La sfortuna si è abbattuta sul centrocampo del Napoli, se si fanno male giocatori in ruoli diversi è già diverso. Io penso che Conte e il suo staff debbano confrontarsi. La situazione è degenerata: penso che il Napoli debba trovare due centrocampisti a gennaio, e fino a gennaio non ha più nessuno".

Sulla sostituzione di Lobotka, spiega: "L'unico rimasto è Elmas, altrimenti c'è il ragazzo, Vergara. Sarebbe bello farlo giocare vicino a McTominay, ma Conte lo sceglierebbe? Se metti giocatori fuori ruolo in mezzo al campo, più centrocampisti 'veri' metti e meno mandi in difficoltà quelli adattati. Per evitare stravolgimenti, in una partita così importante, metti tre centrocampisti e dici 'non vi muovete da qua'. I fischi a Lucca? Paga il prezzo del suo cartellino. Il post che ha fatto è figo, mi è piaciuto. Secondo me non verrà più fischiato, anzi... Io però mi chiedo solo una cosa: perché non ha esultato al gol?".