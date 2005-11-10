Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale portoghese: tutte le reazioni

Dopo vent'anni, 234 presenze e 146 gol l'avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale portoghese si è chiusa oggi. Ad annunciarlo lo stesso campione con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

Di seguito vi proponiamo tutte le reazioni alla decisione dell'ex campione di Manchester United, Real Madrid e Juventus!

Ore 12:31, Katia Aveiro - C'è un velo di polemica nelle brevi parole scritte da Katia Aveiro, altra sorella di CR7 alla notizia della decisione di salutare la Nazionale portoghese da parte dell'ex campione di Real Madrid, Manchester United e Juventus: "Potrei dire tante cose. Ma solo il tempo le dirà. Ve lo dico io. È enorme, è gigantesco. È leggendario. Fino alla fine".

Ore 12:23, Luis Montenegro - Le reazioni alla notizia sull'addio di CR7 al Portogallo superano anche i confini del mondo del pallone. Queste le parole, diffusa via social, di Luis Montenegro, primo ministro del Portogallo: "Grazie! Quello che hai fatto in campo per il Portogallo risuonerà nell'eternità. E ora, fuori dal campo, continuerai comunque a essere il Portogallo nel mondo"

Ore 12:21, Elma Aveiro - "Il più grande orgoglio della mia vita. Ti amo. Sempre con te" è questo il primo post social legato all'addio di Cristiano Ronaldo alla maglia della Nazionale portoghese pubblicato via Instagram da Elma Aveiro, sorella del campione ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Ore 12:16, Pepe - Uno dei giocatori che più ha legato la propria carriera a quella di CR7 è stato senza dubbio Pepe. I due fra Nazionale e Real Madrid sono scesi in campo assieme in 348 partite, per un totale di 28.097 minuti fianco a fianco. Per questo quello dell'ex difensore è stato uno dei primi messaggio in risposta all'annuncio dell'addio di Ronaldo alla Nazionale portoghese: "È stato più che calcio. Grazie per tutto Cris".

Ore 12:11, Rio Ferdinand - Una delle prime reazioni alla notizia arriva da Rio Ferdinad, ex compagno di CR7 ai tempi dello United. Poche parole, quelle scritte in calce al post del campione lusitano, ma che danno il senso della carriera vissuta dal classe 1985: "È stato un film fratello".