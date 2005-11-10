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Juventus, Licina cresce alla Cremonese: gol, assist e un potenziale tutto da scoprire

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:49Serie B
05.11.2026 12:49Serie B
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Il talento bianconero si sta mettendo in mostra alla Cremonese: dopo un avvio brillante, Licina cerca continuità in Serie B.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Licina è un giocatore forte, difficile da marcare quando ti punta, e sta facendo molto bene. Ma aspetterei ancora un po’ prima di paragonarlo a Yildiz". Tommaso Rubino, promessa della Fiorentina in prestito alla Carrarese, nel corso dell'intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, spende parole d'elogio per Adin Licina, giovane talento di proprietà della Juventus che sta sbocciando in Serie B con la maglia della Cremonese.

Un talento da seguire

Classe 2007, nato in Germania e cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, Licina è arrivato alla Juventus nel gennaio 2026. Con la Next Gen bianconera ha raccolto 13 presenze, un gol e un assist, prima di trasferirsi alla Cremonese nell'ultimo giorno di mercato con la formula del prestito secco. Il paragone con Kenan Yildiz viene quasi naturale. I due hanno infatti un percorso giovanile in parte simile: entrambi sono cresciuti nel vivaio del Bayern Monaco e hanno poi scelto la Juventus. Licina è un mancino che può agire da trequartista oppure partire dalla destra per accentrarsi e sfruttare il piede preferito, caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante nel reparto offensivo. Naturalmente, parlare oggi di un nuovo Yildiz sarebbe prematuro. Ma il talento mostrato da Licina nelle sue prime apparizioni in grigiorosso spiega perché la Juventus abbia deciso di investire su di lui.

L'impatto è stato immediato

Licina non ha avuto bisogno di un lungo periodo di ambientamento. Il suo debutto con la Cremonese è arrivato in Coppa Italia contro il Parma e non avrebbe potuto essere più convincente: titolare al Tardini, ha segnato il gol del definitivo 2-0 con un pregevole pallonetto. Pochi giorni più tardi è arrivato anche l'esordio in Serie B contro il Padova. E anche in questo caso il giovane talento ha lasciato subito il segno: Licina ha realizzato un gol e servito un assist a Federico Bonazzoli nella vittoria per 3-1 della Cremonese.

Numeri importanti, ma il rendimento è cambiato

Dopo dieci giornate di campionato, Licina ha raccolto sette presenze, cinque delle quali da titolare, per un totale di 434 minuti. Il bilancio è rimasto di un gol e un assist, entrambi arrivati nella partita contro il Padova. Dopo aver giocato 90 minuti anche contro il Cesena e 58 contro la Virtus Entella, il giovane talento ha trovato meno spazio nella sfida contro l'Arezzo, entrando dalla panchina per 23 minuti.

La Cremonese ha poi puntato nuovamente su di lui nelle successive due gare contro Pisa e Juve Stabia, schierandolo titolare per l'intera partita. Nell'ultimo impegno contro il Benevento, invece, Licina è subentrato nel finale, giocando 14 minuti.

Il bilancio complessivo resta interessante per un giovane arrivato a Cremona soltanto il 30 agosto, capace di conquistare rapidamente la fiducia di Marco Giampaolo e di trovare spazio anche dopo il cambio in panchina con l'arrivo di Fabio Pecchia. Dopo un avvio brillante, il suo percorso in Serie B sta attraversando una fase di maggiore alternanza tra titolarità e panchina: le prossime giornate saranno importanti per capire se riuscirà a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista.

La Serie B per spiccare il volo

Per Licina questa stagione rappresenta il primo vero confronto con il calcio professionistico di alto livello. La Juventus ha scelto di mandarlo in Serie B proprio per permettergli di accumulare esperienza e misurarsi con una categoria più competitiva. Le prime cinque giornate hanno già dato una risposta molto interessante: il talento c'è e Licina ha dimostrato di poter incidere anche tra i grandi. Adesso arriva la parte più difficile, quella della continuità. Gli avversari inizieranno a conoscerlo, le marcature saranno sempre più attente e per un ragazzo di 19 anni arriveranno inevitabilmente anche momenti complicati. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, la Cremonese ha pescato dalla Juventus un giocatore dal potenziale davvero importante. E se il percorso dovesse svilupparsi come quello di altri giovani talenti passati da Monaco, Juventus e poi esplosi nel calcio dei grandi, il nome di Adin Licina potrebbe diventare uno dei più interessanti da seguire nelle prossime stagioni.

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