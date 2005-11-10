Penta: "Juve, obiettivo centravanti. A gennaio punterei tutto su Osimhen"

A parlare di Juve alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il consulente sportivo Nicola Penta: "C'è un problema, qual è l'obiettivo della Juve? Questa squadra non ci arriva tra le prime quattro. La partita dell'altra sera ha evidenziato due squadre in forte difficoltà. La Juve l'ha sbloccata con i tiri della domenica. E' evidente che il vero obiettivo della Juve è il centravanti a gennaio. Io li spenderei tutti a gennaio, magari su Osimhen che è l'unico vero stato vicino alla Juve. Poi è successo qualcosa. Io andrei forte su di lui. Magari con 30-40 mln dai un anticipo su Osimhen, da pagare in più tranche. Una squadra come le Juve oggi se vuole tornare ai suoi livelli deve acquistare certi giocatori o vai avanti con altri che hanno dei risultati che vediamo. Basti pensare a Koopmeiners, Douglas Luiz. Spalletti Osimhen lo ha già avuto. Il vero obiettivo della Juve ora è il centravanti. Woltemade? Alziamo le mani. Fa fatica a fare gol. Si è cercato proprio all'infinito di arrivare a Kolo Muani come se fosse uno alla Osimhen, ma non lo è. Lì c'è stato qualcuno che ha avallato ed è Spalletti, che invece doveva imporsi. Questo non fa gol perché non è il suo ruolo. Ormai è in confusione totale il ragazzo".

E ha continuato: "Questa squadra non è che non crea, nasce sulle fasce con giocatori importanti. Sono tutti giocatori presi per mettere palloni in mezzo. Io sono contrario ai giocatori esterni col piede invertito. I cross di fanno dal fondo col proprio piede".

Mentre sul futuro di Spalletti: "Nel calcio tutto è legato ai risultati. Se dovesse fallire e perdere partite già ora partite male, non credo possa rimanere. Anche perché Frosinone e Lazio ora sono gruppi affiatati, cosa che non è la Juve ora".