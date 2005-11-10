Juve, investimenti ma per quale allenatore? Il parere degli opinionisti

L'assemblea degli azionisti della Juve approva l'aumento di capitale da 250 mln di euro. Ma ci si chiede se, a beneficiarne almeno in parte per il mercato, sarà Luciano Spalletti o un altro allenatore. Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Mimmo Cugini: "Per Spalletti, almeno fino a fine stagione. Io credo per aiutare Spalletti e la Juve a rientrare in Champions, perché non andarci anche il prossimo anno sarebbe un bagno di sangue insopportabile. Gli errori fatti negli scorsi anni sono incredibili, sarebbe una follia cambiare ancora, a meno che non faccia una striscia negativa clamorosa. Io penso che se hai i soldi da investire, l'attaccante forti lo trovi. Poi è difficile che le big te lo vendano a gennaio. Non è una situazione facile alla Juve. Si vede un livello tecnico dell'organico di poca qualità, mai visto così alla Juve. Ed è accentuato dalle assenze di alcuni titolari inamovibili come Thruam, Locatelli e Yildiz. E' chiaro che gennaio è il mercato di riparazione, però è vero che molti club non hanno soldi da investire e se ce l'hai è meglio".

Paolo Marcello: "Giusto che continui fino a fine stagione. Ha peccato sulla qualità della rosa a inizio stagione. Aveva usato parole importanti a inizio stagione per Woltemade e Kolo Muani, ha peccato di ottimismo però. E ora si ritrova con Koopmeiners e Douglas Luiz titolari in mezzo al campo. Per me il mercato di gennaio ti porta spesso a prendere delle sòle e non c'è voglia di rischiare troppo. Mi aspetto che venga puntellata la squadra, a centrocampo qualcuno serve e i grandi interventi ci sarà il mercato vero, magari con un altro allenatore".

Gigi Maifredi: "Spalletti ha avuto la fortuna che a dirigere tutto ci sia Carnevali, che ha avuto la fortuna di andare alla Juve. Quello fatto prima era al Sassuolo, non è che avesse fatto troppo. Lavorare bene al Sassuolo, sotto la famiglia Squinzi, era di una facilità estrema. Detto questo è andato lì Carnevali, che è uno che lavora nel calcio da tempo, ma deve dimostrare di essere bravo. Lo conosco, è un ragazzo intelligente che ha sfruttato tutte le situazioni che gli si sono presentate. A Sassuolo ha dimostrato di essere attento nel gestire una società modello, ora è in una società che ha dei casini enormi, e hanno preso un allenatore che non credo si sia ripreso completamente dalla batosta Nazionale. Ora Carnevali deve essere in grado di riportare sulla retta via Spalletti, che è un ottimo allenatore".

Antonio Paolino: "Si parla di una cifra fino a 120 mln per il mercato. E quel 'fino' non è di poco conto. Perché è stato approvato ieri, ma gli azionisti non erano così felici di rivedere o stesso film visto negli ultimi anni. La proprietà in 10 anni ha speso tanti soldi. Ha delegato forse le persone non giuste e spero che Carnevali comprenda gli errori già commessi. Alla Juve mancano ancora tre pedine, da cercare già da gennaio, senza mettere pressione eccessiva sui risultati. Molto passa da quello che hai, e oggi è questo. Con questa squadra, questo allenatore deve ottenere qualcosa di più. Mercato per Spalletti? Io aggiungerei per quale competizione, perché sarebbe un fallimento non entrare in Champions".

Nicola Penta: "E' evidente che il vero obiettivo della Juve è il centravanti a gennaio. Io li spenderei tutti a gennaio, magari su Osimhen che è l'unico vero stato vicino alla Juve. Poi è successo qualcosa. Io andrei forte su di lui. Magari con 30-40 mln dai un anticipo su Osimhen, da pagare in più tranche. Una squadra come le Juve oggi se vuole tornare ai suoi livelli deve acquistare certi giocatori o vai avanti con altri che hanno dei risultati che vediamo. Basti pensare a Koopmeiners, Douglas Luiz. Spalletti Osimhen lo ha già avuto".