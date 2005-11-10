Van der Sar su Conte: "Avrà una nuova avventura e sarà grandiosa, non tarderà molto"

Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus e dell'Ajax, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida di Europa League tra i bianconeri e l'AZ all'AFAS Stadion. Tra i vari temi trattati, l'olandese ha parlato anche del ritorno di Antonio Conte in pista e dei suoi connazionali Malen, Noslin e Taylor, protagonisti rispettivamente alla Roma e alla Lazio.

Le parole di Van der Sar su Conte e sugli olandesi della Serie A

"Spal­letti ha espe­rienza, anche di vit­to­rie: può far bene alla Juve. Anto­nio è stato un capi­tano fan­ta­stico: era deter­mi­nato e aggres­sivo, come da alle­na­tore. Conte ha avuto suc­cesso in diversi club e penso stia sol­tanto aspet­tando l’avven­tura giu­sta, che sono certo sarà ancora gran­diosa. Non tar­derà molto", ha esordito Van der Sar sul suo ex compagno.

Poi, appunto, la sua opinione sul rendimento di Taylor, Noslin e Malen: "Tay­lor era un gio­vane del nostro Ajax arri­vato in semi­fi­nale di Cham­pions nel 2019, lo cono­sco bene. Aveva biso­gno di que­sto salto, è un bel cen­tro­cam­pi­sta: garan­ti­sce qua­lità e gol. Noslin è arri­vato tardi tra i pro­fes­sio­ni­sti. Una bella sto­ria, come la Lazio di Gat­tuso in testa. Donyell è sempre stato una seconda punta. L’ho seguito da vicino quando era giovane, giocava nel vivaio dell’Ajax con mio figlio. Malen ha maturato esperienza e magari adesso è più concentrato sul gol. A Roma sta facendo benissimo, speriamo che si ripeta con l’Olanda".