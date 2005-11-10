Van der Sar su Conte: "Avrà una nuova avventura e sarà grandiosa, non tarderà molto"
Giacomo Iacobellis
Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus e dell'Ajax, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida di Europa League tra i bianconeri e l'AZ all'AFAS Stadion. Tra i vari temi trattati, l'olandese ha parlato anche del ritorno di Antonio Conte in pista e dei suoi connazionali Malen, Noslin e Taylor, protagonisti rispettivamente alla Roma e alla Lazio.
Le parole di Van der Sar su Conte e sugli olandesi della Serie A
"Spalletti ha esperienza, anche di vittorie: può far bene alla Juve. Antonio è stato un capitano fantastico: era determinato e aggressivo, come da allenatore. Conte ha avuto successo in diversi club e penso stia soltanto aspettando l’avventura giusta, che sono certo sarà ancora grandiosa. Non tarderà molto", ha esordito Van der Sar sul suo ex compagno.
Poi, appunto, la sua opinione sul rendimento di Taylor, Noslin e Malen: "Taylor era un giovane del nostro Ajax arrivato in semifinale di Champions nel 2019, lo conosco bene. Aveva bisogno di questo salto, è un bel centrocampista: garantisce qualità e gol. Noslin è arrivato tardi tra i professionisti. Una bella storia, come la Lazio di Gattuso in testa. Donyell è sempre stato una seconda punta. L’ho seguito da vicino quando era giovane, giocava nel vivaio dell’Ajax con mio figlio. Malen ha maturato esperienza e magari adesso è più concentrato sul gol. A Roma sta facendo benissimo, speriamo che si ripeta con l’Olanda".