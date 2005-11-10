La Federazione omaggerà Ronaldo: "Non ci sarà addio senza il meritato tributo"

La Federcalcio portoghese ha reso omaggio a Cristiano Ronaldo con un lungo comunicato dopo l'annuncio dell'addio del fuoriclasse alla nazionale, definendolo "l'eterno capitano" e ringraziandolo per una carriera che ha segnato la storia del calcio lusitano: "È con un sentimento di profonda gratitudine e immensa ammirazione che la Federazione portoghese desidera rendere omaggio e ringraziare Cristiano Ronaldo per il suo percorso assolutamente straordinario al servizio del nostro Paese", si legge nella nota.

La federazione ha sottolineato come Ronaldo sia stato "molto più di un calciatore eccezionale", descrivendolo come "un leader capace di ispirare, un esempio di dedizione e il simbolo più autentico dell'anima della nostra nazionale". Nel comunicato vengono ricordati anche i numeri della sua carriera con la Seleção: 234 presenze e 146 gol, record assoluti, oltre al ruolo da protagonista nei successi che hanno segnato la storia del Portogallo. "Ogni goccia di sudore, ogni gol decisivo e ogni volta che ha indossato la fascia da capitano sono stati il riflesso del suo amore incondizionato per la nostra maglia. La sua eredità va ben oltre ciò che ha fatto in campo".

La Federcalcio portoghese ha poi annunciato l'intenzione di organizzare una grande celebrazione per rendere omaggio al suo capitano: "Non possiamo permettere che questo addio passi senza il tributo che merita. È nostra ferma volontà organizzare una cerimonia all'altezza della sua immensa carriera, affinché tifosi e Paese possano applaudirlo e celebrarlo ancora una volta". Il messaggio si chiude con un saluto destinato a entrare nella storia della Seleção: "Grazie di tutto, capitano. Questa sarà sempre casa tua. E adesso, tutti verso il gol numero 1000".