Il Barletta ha sciolto le riserve: il nuovo Direttore Sportivo è Fracchiolla

Lo avevamo anticipato già ieri, oggi sarebbe arrivata la firma, perché già nei giorni scorsi il Barletta aveva sciolto le riserve: Domenico Fracchiolla è il nuovo Ds della compagine biancorossa.

Di seguito, la nota del club:

"La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio del Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla.

Barese, classe 1984, il nuovo componente dello staff dirigenziale è laureato in Giurisprudenza e vanta esperienze in Serie B e Serie C con Virtus Francavilla, Lecco, Giugliano e Reggiana.

La presentazione ufficiale avverrà oggi pomeriggio alle 17:00 durante la conferenza stampa presso lo stadio Puttilli".