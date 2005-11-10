Il Barletta ha sciolto le riserve: il nuovo Direttore Sportivo è Fracchiolla

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Il Barletta ha sciolto le riserve: il nuovo Direttore Sportivo è FracchiollaUfficiale
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Claudia Marrone
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05.11.2026 10:30Serie C
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Lo avevamo anticipato già ieri, oggi sarebbe arrivata la firma, perché già nei giorni scorsi il Barletta aveva sciolto le riserve: Domenico Fracchiolla è il nuovo Ds della compagine biancorossa.
Di seguito, la nota del club:
"La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio del Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla.
Barese, classe 1984, il nuovo componente dello staff dirigenziale è laureato in Giurisprudenza e vanta esperienze in Serie B e Serie C con Virtus Francavilla, Lecco, Giugliano e Reggiana.
La presentazione ufficiale avverrà oggi pomeriggio alle 17:00 durante la conferenza stampa presso lo stadio Puttilli".
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