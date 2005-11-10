Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."

A intervenire a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato mister Gigi Maifredi. Ed è partito dalla Roma: "Tutti dicono che ha sbagliato Gasp a mettere Pisilli, ma se fa delle scelte uno navigato come lui, ci sarà un motivo. Quella sostituzione se la sentiva. Mi ha lasciato perplesso come è cambiata la Roma. Era sfavillante, ha avuto paura. Pensavano che una squadra in crisi non potesse ribaltarla e questa è una colpa enorme. Gasperini ha ragione, è una cosa che in futuro gli darà dei vantaggi questa sfida. Maguire su Castro? Era giallo ancora e rosso di conseguenza. Dimmi come fai ad annullare poi il rigore annullato perchè era dentro di pochi cm, quando vedi rigori in cui entrano 10 in area e non li fai ripetere. E' stato mosso a pietà nei confronti di una squadra nobile. Scandaloso".

Juve, quanto tempo verrà dato per ricostruire a Carnevali?

"Spalletti ha avuto la fortuna che a dirigere tutto ci sia Carnevali, che ha avuto la fortuna di andare alla Juve. Quello fatto prima era al Sassuolo, non è che avesse fatto troppo. Lavorare bene al Sassuolo, sotto la famiglia Squinzi, era di una facilità estrema. Detto questo è andato lì Carnevali, che è uno che lavora nel calcio da tempo, ma deve dimostrare di essere bravo. Lo conosco, è un ragazzo intelligente che ha sfruttato tutte le situazioni che gli si sono presentate. A Sassuolo ha dimostrato di essere attento nel gestire una società modello, ora è in una società che ha dei casini enormi, e hanno preso un allenatore che non credo si sia ripreso completamente dalla batosta Nazionale. Ora Carnevali deve essere in grado di riportare sulla retta via Spalletti, che è un ottimo allenatore. Ha perso per strada due colossi in mezzo come Locatelli e Thuram però...".

Juve, aumento di capitale: ma per quale allenatore?

"Inzaghi? No, se vogliono sognare devono puntare a Guardiola. La Juve non può pensare in maniera mediocre. Non può dire prendo Inzaghi. E' un buon allenatore, non eccezionale. Oggi serve un riequilibratore che può essere Conte. Serve riportare la Juve nelle posizioni che competono, Conte è ideale per i primi due anni. Se poi riescono a prendere Guardiola, a cui manca solo l'esperienza italiana, magari potrebbe ripartire. Ma devono tentarlo con la Champions".

Alajbegovic più forte di Yildiz?

"Scelgo tutta la vita Yildiz, che ha il passaggio filtrante che l'altro ancora non ha fatto vedere. Alajbegovic ha un bel tiro, il giocatore che tiu dà affidamento è quello che nell'arco del campionato ti fa vedere certe doti. Yildiz lo ha dimostrato e può solo migliorare. Soulè? Quello visto ieri nel primo tempo è una bella lotta, ma Yildiz ha più colpi, anche se si assomigliano".

Che farebbe con Kolo Muani ora?

"E' un giocatore capace, ha rapidità, non è nel suo miglior momento ma insisterei con lui. E' uno che ti detta il passaggio e fa cose che altri non fanno. Credo che come sta dimostrando David lontano dalla Juve, che era anche lui un buon giocatore, sbaglia dei gol che prima faceva con facilità".