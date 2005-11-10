Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 16:56Altre Notizie
04.11.2026 16:56Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

A intervenire a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato mister Gigi Maifredi. Ed è partito dalla Roma: "Tutti dicono che ha sbagliato Gasp a mettere Pisilli, ma se fa delle scelte uno navigato come lui, ci sarà un motivo. Quella sostituzione se la sentiva. Mi ha lasciato perplesso come è cambiata la Roma. Era sfavillante, ha avuto paura. Pensavano che una squadra in crisi non potesse ribaltarla e questa è una colpa enorme. Gasperini ha ragione, è una cosa che in futuro gli darà dei vantaggi questa sfida. Maguire su Castro? Era giallo ancora e rosso di conseguenza. Dimmi come fai ad annullare poi il rigore annullato perchè era dentro di pochi cm, quando vedi rigori in cui entrano 10 in area e non li fai ripetere. E' stato mosso a pietà nei confronti di una squadra nobile. Scandaloso".

Juve, quanto tempo verrà dato per ricostruire a Carnevali?
"Spalletti ha avuto la fortuna che a dirigere tutto ci sia Carnevali, che ha avuto la fortuna di andare alla Juve. Quello fatto prima era al Sassuolo, non è che avesse fatto troppo. Lavorare bene al Sassuolo, sotto la famiglia Squinzi, era di una facilità estrema. Detto questo è andato lì Carnevali, che è uno che lavora nel calcio da tempo, ma deve dimostrare di essere bravo. Lo conosco, è un ragazzo intelligente che ha sfruttato tutte le situazioni che gli si sono presentate. A Sassuolo ha dimostrato di essere attento nel gestire una società modello, ora è in una società che ha dei casini enormi, e hanno preso un allenatore che non credo si sia ripreso completamente dalla batosta Nazionale. Ora Carnevali deve essere in grado di riportare sulla retta via Spalletti, che è un ottimo allenatore. Ha perso per strada due colossi in mezzo come Locatelli e Thuram però...".

Juve, aumento di capitale: ma per quale allenatore?
"Inzaghi? No, se vogliono sognare devono puntare a Guardiola. La Juve non può pensare in maniera mediocre. Non può dire prendo Inzaghi. E' un buon allenatore, non eccezionale. Oggi serve un riequilibratore che può essere Conte. Serve riportare la Juve nelle posizioni che competono, Conte è ideale per i primi due anni. Se poi riescono a prendere Guardiola, a cui manca solo l'esperienza italiana, magari potrebbe ripartire. Ma devono tentarlo con la Champions".

Alajbegovic più forte di Yildiz?
"Scelgo tutta la vita Yildiz, che ha il passaggio filtrante che l'altro ancora non ha fatto vedere. Alajbegovic ha un bel tiro, il giocatore che tiu dà affidamento è quello che nell'arco del campionato ti fa vedere certe doti. Yildiz lo ha dimostrato e può solo migliorare. Soulè? Quello visto ieri nel primo tempo è una bella lotta, ma Yildiz ha più colpi, anche se si assomigliano".

Che farebbe con Kolo Muani ora?
"E' un giocatore capace, ha rapidità, non è nel suo miglior momento ma insisterei con lui. E' uno che ti detta il passaggio e fa cose che altri non fanno. Credo che come sta dimostrando David lontano dalla Juve, che era anche lui un buon giocatore, sbaglia dei gol che prima faceva con facilità".

Articoli correlati

Immagine news 1
Juve, Maifredi: "Se perdono contro l'Atalanta, cambiano Spalletti"
Immagine news 2
Maifredi: "Spalletti non era da confermare. E poi nelle interviste dà sempre spiegazioni cervellotiche"
Immagine news 3
Maifredi sulla Juventus: "Bravo Di Gregorio a riprendere il suo agente. Sì a Kolo Muani"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
17:34 Altre Notizie
Da Del Piero a Ferrari, passando per Ausilio: torna il Social Football Summit. Il programma
Immagine news 2
17:12 Altre Notizie
CONI, pubblicato il nuovo regolamento degli agenti sportivi: i dettagli
Immagine news 3
16:56 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMaifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Immagine news 4
16:15 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioJeda: "Como squadra matura, è pronta per lottare per lo Scudetto"
Immagine news 5
16:00 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioCugini: "Inter, partita perfetta ma Chivu deve risolvere un problema..."
Immagine news 6
15:47 Altre Notizie
È morto Bernardo Rogora: fu una colonna della Fiorentina Campione d'Italia nel 1969
Immagine news 7
14:28 Altre Notizie
A Massimiliano Alvini la 17ª edizione del Premio “La Clessidra”. Martedì 10 la consegna ad Anghiari
Immagine news 8
12:33 Altre Notizie
Il Cosenza 1914 pronto a rinascere in Eccellenza. La nota sul nuovo progetto calcistico
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, emissari a Reggio Emilia per Darry Bakola. Uno degli ultimi colpi di Carnevali
Immagine top news n.1 Il tecnico che lanciò Lucca a Palermo: “Non è Hojlund, mandarlo a giocare sarebbe una buona soluzione"
Immagine top news n.2 I dubbi su Lazio-Cagliari non fermano Colombo. Orsato ci punta per Fiorentina-Juve: i precedenti
Immagine top news n.3 Mancini, le nomine, l'accordo non rispettato: FIGC, da dove nasce il ribaltone anti-Malagò
Immagine top news n.4 Inter, ecco come cambia il contratto di Dimarco dopo l'attivazione della clausola
Immagine top news n.5 Juventus, non solo Balogun e Sesko. Riflettori anche su altri due profili: la situazione
Immagine top news n.6 Elezioni FIGC, inizia ufficialmente la corsa: anche Galliani ha depositato la candidatura
Immagine top news n.7 Milan, tegola Chukwueze: il nigeriano operato a Londra. Tempi di recupero lunghi
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Jeda: "Como squadra matura, è pronta per lottare per lo Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Cugini: "Inter, partita perfetta ma Chivu deve risolvere un problema..."
Serie A
Immagine box news Serie A Norvegia, i convocati di Solbakken: Ostigard comanda la difesa, dentro altri due italiani
Immagine box news Serie A Atalanta in crisi? Non per il tecnico del Kairat Arutyunyan: "È una squadra da Champions"
Immagine box news Serie A Youth League, Napoli e Como di nuovo k.o.. Guidano in tre, la Roma è undicesima
Immagine box news Serie A Il nuovo Puyol giocherà in Serie A? Roma e Juventus monitorano Pau Navarro
Immagine box news Serie A Galliani contro Malagò, si inizia. La Lazio studia due rinnovi: le top news delle 18
Immagine box news Serie A AZ Alkmaar, Peer Koopmeiners: "So quanto ha dato mio fratello alla Juve. Speciale sfidarlo"
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Peghin presenta gli interventi allo stadio: "Un progetto importante per il futuro"
Immagine box news Serie B Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra
Immagine box news Serie B Modena, operazione riuscita per Giuseppe Caso: ora la riabilitazione
Immagine box news Serie B Damiani, Silipo e Brunori, i tre dell'Ascoli pronti a sfidare il loro passato rosanero
Immagine box news Serie B Lo strano caso di Suslov: in campo più con la Slovacchia che con l'Hellas Verona
Immagine box news Serie B Pesce sull'Ascoli: "Mi aspettavo potesse far bene. La piazza merita soddisfazioni importanti"
Serie C
Immagine box news Serie C Faroni esce definitivamente di scena. Il Perugia è al 100% di Arenacuri
Immagine box news Serie C Barletta-Fracchiolla, positivo incontro tra le parti. Il Ds è prossimo alla firma
Immagine box news Serie C Serie C, al via il primo Business Forum del girone B: coinvolti club e partner
Immagine box news Serie C Foggia, De Vitto: "Alcuni giocatori non sono all'altezza, a gennaio interverremo"
Immagine box news Serie C Cesena, Guidi avverte: "Il Catanzaro non merita l'ultimo posto, non dobbiamo sottovalutarlo"
Immagine box news Serie C Cittadella, Zanellati e una porta inviolata in otto occasioni: "Dietro c'è il lavoro di tutta la squadra"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 10ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio