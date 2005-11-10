Ronaldinho, il conto alla rovescia è iniziato: tra 10 giorni il ritorno in campo

Mancano dieci giorni al ritorno in campo di Ronaldinho. Il prossimo 15 novembre, alle 17.30, il fuoriclasse brasiliano vestirà la maglia del Ravenna in occasione del derby contro il Forlì, in programma allo stadio Bruno Benelli. Un appuntamento destinato a richiamare l'attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo e a trasformarsi in una giornata storica per il club giallorosso.

L'annuncio ufficiale ha trasformato in realtà un'idea che, fino a poco tempo fa, sembrava troppo bella per essere vera. Dall'annuncio di Miami all'abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna, lo scorso 20 agosto, l'attesa è cresciuta progressivamente. Ora il conto alla rovescia è cominciato: Ronaldinho è pronto a tornare protagonista in una partita ufficiale di campionato, a oltre dieci anni dalla sua ultima esperienza da calciatore.

Ravenna, cresce l'attesa per Ronaldinho

La presenza del campione brasiliano ha già acceso l'entusiasmo della città romagnola. Il Ravenna si sta preparando ad accogliere un pubblico straordinario e sono iniziati i lavori per ampliare la capienza dello stadio Benelli. L'installazione di una tribuna supplementare nella zona dei distinti permetterà di aggiungere circa 1.800 posti, in vista di una sfida per la quale si prevede il tutto esaurito.

Il record di presenze è destinato a essere superato. Il precedente sold out era stato registrato il 18 ottobre, in occasione della partita contro lo Spezia, con 4.973 spettatori. Per il derby con il Forlì si punta a superare abbondantemente quota cinquemila, mentre i tifosi attendono informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti.

Mandorlini: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"

L'entusiasmo per il ritorno di Ronaldinho coinvolge anche l'allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, che ha sottolineato l'importanza dell'arrivo del brasiliano e la risposta positiva della squadra.

"Non l'ho ancora sentito, è un aspetto importantissimo, di grande interesse sportivo. Torna in campo un grandissimo campione e non vedo l'ora di vederlo in campo un po' prima del 15 novembre, per preparare la partita contro il Forlì. La squadra l'ha presa molto bene e lo ha dimostrato in campo", ha dichiarato il tecnico.

Parole che confermano quanto l'iniziativa abbia coinvolto l'ambiente giallorosso. Anche il vicepresidente del Ravenna, Braida, ha espresso grande fiducia nelle qualità del brasiliano: "È sempre un campione. Uno se nasce campione, muore campione. Magari non è più giovanissimo, ma è pur sempre un grande. È la magia, la gioia del calcio. Saprà regalarci ancora delle magie".

Ronaldinho si allena in Brasile: il piede non ha dimenticato

In attesa di raggiungere l'Italia e mettersi a disposizione di Mandorlini, Ronaldinho continua ad allenarsi in Brasile. Il campione ha pubblicato sui social un video che lo ritrae impegnato in una partita di footvolley sulla spiaggia, mostrando ancora una volta la sua straordinaria sensibilità tecnica.

Il brasiliano aveva annunciato il ritiro nel 2018, dopo essere rimasto senza squadra dal 2015, quando si era conclusa la sua esperienza al Fluminense. Il ritorno con il Ravenna rappresenta dunque un appuntamento speciale, non soltanto per i tifosi giallorossi, ma per tutti gli appassionati che hanno ammirato le sue giocate.

Il calendario segna ormai una data precisa: 15 novembre, ore 17.30, Ravenna-Forlì. Tra dieci giorni la magia di Ronaldinho tornerà a illuminare un campo da calcio.