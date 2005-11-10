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Scaroni: "Settimana fantastica. Cardinale dimostra la sua passione, nel bene e nel male"TMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 12:35Serie A
autore Dimitri Conti
05.11.2026 12:35Serie A
Il presidente del Milan ha rilasciato qualche rapida dichiarazione prima di entrare per il pranzo UEFA con gli ungheresi del Ferencvaros.
Sta per cominciare il pranzo UEFA tra il Milan e il Ferencvaros, rivali quest'oggi alle ore 18:45 nella partita che vale per la 4^ giornata della Fase Campionato di Champions League e dall'esterno del locale milanese che ospita i delegati delle due squadre, ha parlato Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha rilasciato qualche dichiarazione a noi di TuttoMercatoWeb.com.
Le parole del presidente del Milan
Questo quanto dichiarato dal numero uno della società rossonera: "È stata una settimana fantastica. Siamo sempre fiduciosi, lo è anche Gerry Cardinale molto. Le lacrime di Cardinale? La sua passione la dimostra sia quando le cose vanno bene che quando vanno male, come tutti. Questa volta è andata bene".
Fonte: da Milano, Antonello Gioia
Le parole di Scaroni al pranzo UEFA
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