Scaroni: "Settimana fantastica. Cardinale dimostra la sua passione, nel bene e nel male"

Sta per cominciare il pranzo UEFA tra il Milan e il Ferencvaros, rivali quest'oggi alle ore 18:45 nella partita che vale per la 4^ giornata della Fase Campionato di Champions League e dall'esterno del locale milanese che ospita i delegati delle due squadre, ha parlato Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha rilasciato qualche dichiarazione a noi di TuttoMercatoWeb.com.

Le parole del presidente del Milan

Questo quanto dichiarato dal numero uno della società rossonera: "È stata una settimana fantastica. Siamo sempre fiduciosi, lo è anche Gerry Cardinale molto. Le lacrime di Cardinale? La sua passione la dimostra sia quando le cose vanno bene che quando vanno male, come tutti. Questa volta è andata bene".