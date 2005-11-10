Vicenza, Brighenti suona la carica: "Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì"
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 22:04Serie B
autore Claudia Marrone
04.11.2026 22:04Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì”. Queste, le parole che corredano un post Instagram del difensore del Vicenza Nicolò Brighenti, che voluto suonare la carica in un momento delicato del club.
La classifica, infatti, non sorride alla formazione veneta, fresca di promozione in Serie B dopo aver stravinto lo scorso campionato di C (Girone A), che al momento si trova al quart'ultimo posto con soli 9 punti centrati in 10 gare. Alle porte la sfida interna contro la Cremonese, in programma domenica 8 novembre alle 19.30, poi due settimane di sosta. Dalle quali si capirà sicuramente di più.
Altre notizie Serie B
Oggi
22:04 Serie B
Vicenza, Brighenti suona la carica: "Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì"
19:19 Serie B
Quando la Carrarese vinse... l'oro olimpico. Il club cembra i "Quattro Olimpionici Azzurri"
17:04 Serie B
Padova, Peghin presenta gli interventi allo stadio: "Un progetto importante per il futuro"
14:49 Serie BTMW
TMWDamiani, Silipo e Brunori, i tre dell'Ascoli pronti a sfidare il loro passato rosanero
14:33 Serie BTMW
TMWLo strano caso di Suslov: in campo più con la Slovacchia che con l'Hellas Verona
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi